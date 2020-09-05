美专家：北韩或在新浦造船厂准备试射潜射弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：分析认为，北韩可能在咸镜南道新浦造船厂准备试射潜射弹道导弹（SLBM）。美国智库战略与国际问题研究中心(CSIS)资深研究员贝穆德斯（Joseph Bermudez）当地时间9日在北韩问题专业研究网站“超越分裂”上发表的文章中作出了上述表示。贝穆德斯表示，卫星照片显示，新浦造船厂船舶保安区内和附近区域持续出现活动迹象，虽然不是决定性证据，但北韩可能正准备发射“北极星-3”型新型潜射弹道导弹。去年10月北韩宣称，为遏制来自外部的威胁、强化自卫权，试射了“北极星-3”并取得了成功。贝穆德斯本月4日也曾表示，停靠在保安区内的多艘船舶中有1艘船舶与曾被用于拖曳水下发射试验用驳船的拖船类似，新的卫星照片显示，该船舶依然停靠在保安区内，这意味着北韩正在为试射潜射弹道导弹做准备。另外，在新浦级试验用弹道导弹潜艇（SSBA）和水下试验用驳船停靠的码头还发现了类似起重机的不明车辆。另外，前美国国家情报总监（DNI）办公室北韩情报官员加洛斯卡斯（Markus Garlauskas）当天在美国和平研究所主办的视频讨论会上表示，北韩可能已为在不久的将来进行核试验及武器试验做好准备。自2017年年底以来，北韩暂停核试验及洲际弹道导弹（ICBM）试射。