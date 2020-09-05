韩国因阿尔茨海默病死亡人数剧增 癌症仍为第一大死因

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韩国国际广播电台报道：据统计，韩国因阿尔茨海默病和肺炎死亡人数与日俱增，而癌症仍为韩国人的第一大死因。据统计厅22日发布的《2019年死亡原因统计》资料显示，去年韩国死亡人数为29.5万余人，同比减少1.2%，自2013年以来时隔6年首次出现下降。统计厅解释称，去年死亡人数减少的原因在于2018年史无前例的寒潮导致死亡人数剧增形成了基数效应。从死亡年龄来看，80岁以上死亡者占全体死亡者的47%，较10年前增加15个百分点。死亡原因以癌症居首，每10万人口中，有158.2人因癌症死亡。其后依次为心脏病和肺炎。2018年首次列为韩国人十大死亡原因的阿尔茨海默病的死亡率在1年内增加9.5%，为韩国人第七大死因。在主要死亡原因中，脑血管疾病、肝病和高血压等死亡率有所下降。在第一大致死原因癌症中，肺癌死亡率最高，其后依次为肝癌、大肠癌和胃癌。男性癌症死亡率比女性高1.6倍，而阿尔茨海默病死亡率则相反，女性死亡率比男性高2.5倍。根据近10年的变化趋势，肺炎和阿尔茨海默病死亡率增加3倍以上，交通事故、结核病、糖尿病死亡率大幅减少。另外，韩国每10万人口中有26.9人自杀死亡，在经合组织成员国中高居第一。