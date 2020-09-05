防弹受邀联大发表演讲：疫情中更需积极面对生活

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韩国国际广播电台报道：韩国人气组合防弹少年团继2018年后再次受邀在联合国大会发表演讲。防弹少年团23日在以视频形式举行的联合国卫生安全友好小组高级别会议中公开了演讲视频。队长RM在视频中回想起2年前的首次演讲并表示，作为参与联合国大会的一名青年和在这个世界上生活着的一名居民，我曾激动地想象在我们面前展开的无限可能性，但这其中并没有新冠病毒。随后智旻表示，感觉自己对此无能为力，因此起初大家都感到绝望。SUGA表示，虽然只是一间狭窄的房间，但是因为有乐器、智能手机和粉丝们的存在，我们的世界变得非常宽广，大家又开始投身于音乐创作之中。V表示，虽然现在的状况压抑沉闷，但是我们决定做记录、写歌、反省自身。时间仍在流逝，因此更显珍贵，绝不能放弃。J-Hope表示，我们7个人开始一起制作音乐，因此每一首歌都是我们的真情流露。Jin表示，最重要的是珍惜自己、为自己鼓劲、让自己快乐，要记住这世上最重要的是自己。柾国说，只要是我力所能及的，只要我们的歌声能给人们带去力量，我们就会一直行动。视频结尾处，成员们送上了温暖的祝福。每位成员各说了一句“生活在继续”（Life goes on），然后齐声说道“让我们一起走下去”（Let's live on）。