文在寅国政支持率为47% 负面评价为48.6%

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韩国国际广播电台报道：适逢中秋节，KBS就民众对各种政治问题的看法进行了民意调查。首先，在文在寅总统国政运营方面，给予积极评价的应答者占比47%，给予负面评价的应答者占比48.6%，两者间的差距在误差范围之内。9月开始后，民众对文在寅总统的积极评价继续减少，负面评价则继续增加。在最佳总统候选人方面，京畿道知事李在明和李洛渊支持率处于领先位置，然后依次为洪准杓、安哲秀、吴世勋、黄教安和柳承敏。相较10天前的调查结果，李在明和李洛渊的支持率差距在误差范围内进一步拉大。若仅统计共同民主党支持者的支持率，李洛渊支持率呈下降态势，李在明支持率呈明显上升趋势。另外，仍有四分之一的应答者表示尚没有自己认为合适的下届总统候选人。另外，在政党支持率方面，共同民主党和国民力量党支持率分别为31.7%和20.6%，然后依次为正义党、国民之党和开放民主党。 回答无支持政党的应答者占比37%。此外， 在社会公正度方面，认为“不公正”的应答者仍占比更多。民调机构K stat Research受KBS委托于9月26日至28日以全国1001名18周岁以上成年男女为对象通过手机进行了此次调查， 可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。