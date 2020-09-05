9月韩国出口增长7.7% 时隔7个月反弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国出口时隔7个月反弹，创下今年最高值。韩国产业通商资源部1日表示，9月韩国出口额达480.5亿美元，同比增长7.7%。这是新冠疫情暴发以来韩国出口首次增长，增幅创2018年10月以来的最高值。受新冠疫情影响，韩国出口额2月增长2.6%以后连续6个月减少，此次时隔7个月终于成功实现反弹。考虑到工作日数，9月韩国日均出口额为20.9亿美元，同比减少4%，也为新冠疫情暴发以来的最好业绩。受中秋节连休影响，今年9月工作日数较去年增加2.5日。9月，韩国出口同时实现“出口总额逾400亿美元”和“日均出口额逾20亿美元”目标，出口业绩恢复至新冠疫情暴发以前的水平。同时，出口总额和日均出口额也双双创下今年最高值。从具体项目来看，韩国三大出口项目半导体、一般机械、汽车的出口额时隔23个月一同增长带动出口总额增加。家电和二次电池项目与半导体项目一同实现今年最佳业绩，生物健康和电脑出口额连续一年实现增长。此外，汽车和汽车零部件、一般机械、 纤维、钢铁出口额自新冠疫情暴发以来首次增长。另外，9月韩国进口额为391.7亿美元，同比增长1.1%，自新冠疫情暴发以来首次增长。贸易顺差为88.8亿美元，连续5个月实现顺差，并创下2年来新高。