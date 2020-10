Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国女团BLACKPINK的YouTube频道订阅数突破5000万,紧追全球歌手中YouTube频道订阅数最多的贾斯汀·比伯。据BLACKPINK经纪公司YG娱乐5日介绍,旗下女团BLACKPINK的YouTube频道订阅数4日突破5000万大关,在全球大众音乐艺人中排名第2。YouTube订阅数比BLACKPINK多的歌手只有加拿大歌手贾斯汀·比伯(5740万)。这是BLACKPINK2016年8月出道后时隔仅4年取得的佳绩。此前,BLACKPINK发布单曲《How You Like That》和《Ice Cream》后,本月2日发布首张正规专辑《THE ALBUM》。BLACKPINK曾凭借《How You Like That》在公告牌百强单曲榜排名第33位,创韩国女团最高纪录。随后,《Ice Cream》在同一榜单跻身第13位,再次刷新纪录。BLACKPINK的专辑《THE ALBUM》预售量破100万张,主打歌《Lovesick Girls》登顶美国等57个国家和地区的iTunes流行歌曲榜。