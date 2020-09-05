韩消息人士：北韩驻意大利使馆临时代办去年7月入境韩国

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韩国国际广播电台报道：据韩国多名执政党消息人士和情报部门相关人士6日消息，2018年11月突然失踪的北韩驻意大利大使馆前任临时代办曹成吉（音）秘密投奔韩国并已居住超过1年。据透露，曹成吉携妻途经第三国于去年7月入境韩国。国会情报委员会干事、国民力量党议员河泰庆也表示，曹成吉正处于韩国有关部门的保护之下。另有相关人士表示，出于对人身安全的考虑，曹成吉要求对其入境事实严格保密。国家情报院有关人士在接受电话采访时表示“无可奉告”。2017年9月，意大利政府以北韩进行第6次核试验为由，将时任北韩驻意大利大使文廷南（音）驱逐出境，曹成吉担任临时代办。曹成吉来自精英外交官家庭，其父与岳父均担任过驻外大使，其本人也精通英语、意大利语、法语。2018年11月初，在距离任期届满不足1个月之际，曹成吉突然下落不明，其去向成为国际社会关注的焦点。当时有分析认为，他很有可能在意大利等外国政府的庇护下准备流亡第三国。去年2月，意大利政府证实曹成吉未成年的女儿已被遣返平壤，引起强烈反响。曹成吉是继北韩劳动党前书记黄长烨之后，20多年来流亡韩国的最高级别北韩官员，引起了强烈关注。这也是2011年北韩国务委员长金正恩执政以来，北韩大使级别官员首次流亡韩国。1997年，北韩驻埃及大使张承吉及其胞兄、驻法国经济参赞张承昊（音）流亡美国。2016年，北韩驻英国大使馆公使太永浩流亡韩国。