遭北韩射杀韩公务员遗属要求联合国调查事件

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韩国国际广播电台报道：在西海遭北韩射杀的韩国海洋水产部所属公务员李某遗属要求联合国对事件展开调查，并申请公开韩国军方持有的监听内容和监视设备视频。李某胞兄李来镇（因）6日前往位于首尔钟路区的联合国人权办事处，要求对其弟遭北韩军射杀事件的经过展开调查。李来镇在提交给联合国北韩人权问题特别报告员托马斯·奥赫亚·金塔纳的调查要求书中指出，“北韩残忍地杀害了毫无武装且几乎处于昏迷状态的弟弟，对此需要展开公正、客观的调查”，“希望将北韩的野蛮行径公之于众，防止类似事件再次发生”。联合国人权办事处6日发布推特称，南北韩均应依据《国际人权法》立即对该事件展开公正、实质性的调查并公开调查结果，办事处还敦促北韩与韩国展开合作，将亡者遗骸和遗物返还遗属。李某遗属6日下午在律师的陪同下前往国防部提交了情报公开申请书。遗属要求公开的资料包括上月22日下午3时30分至晚10时51分的北韩军对话监听录音文件，同一天晚10时11分至10时51分的遭射杀现场录像文件。李某方面律师在记者见面会上表示，希望确认李某是否表达过愿意前往北韩的想法，以及此类表达是否得到切实的传达。他还表示，若国防部以军事机密为由拒绝公开情报，将提起行政诉讼。韩国国防部表示，负责部门将在探讨申请书内容后决定是否公开。