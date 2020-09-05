韩日就免除隔离“特别入境程序”达成协议 8日起实施

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韩国国际广播电台报道：去年，有31万名韩国公民以商务为目的对日本进行短期访问，但随着今年3月日本以防控新冠疫情为由事实上对韩国人采取禁止入境措施，历时7个月，韩国与日本近日最终就开放更多人员入境达成了协议。韩日允许访问的对象为商务目的短期出差人员、外交和公务目的出差人员，两国将对这些人员实施入境后不需隔离的“特别入境程序”。此前，韩日本月开始以入境后隔离2周为条件允许长期滞留人员入境，现在进一步允许更多人员入境，且可免除隔离。但赴日访问人员需通过特别防疫程序提交日本国内邀请企业发来的活动计划书等以便申请签证，并在出境2周前开始测量体温等检测身体健康情况和提交出境前72小时内的新冠病毒阴性检测证明，同时还需加入旅游保险等民间医疗保险。另外，抵达日本后需在机场再次接受病毒检测。韩国访问人员入境日本后，在为期2周的时间里仅可乘坐往返居住地店和办公地点之间的专用车辆，不能乘坐大众交通工具，并需通过手机定时将健康情况和位置等信息通报日本当局。另外，前来韩国访问的日本企业人员也同样禁止在韩国搭乘大众交通工具，需遵守相同的防疫守则。韩日将从8日开始签发签证，以韩国企业人员前往日本访问的人较多来看，预计到实际出境赴日访问尚需一些时间。