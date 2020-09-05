文在寅提议韩美就韩半岛《终战宣言》展开合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅8日在非盈利团体“韩国协会”（Korea Society）视频年度晚宴上发表的基调演说中指出，《终战宣言》是韩半岛和平的开端，希望韩美两国能够为《终战宣言》展开合作，并带动国际社会的积极参与。“韩国协会”是旨在促进韩美间政治、经济、文化、艺术领域交流的团体。文在寅曾于上月23日在联合国大会基调演说中强调韩半岛《终战宣言》的必要性。文在寅表示，2018年、2019年举行的南北首脑会谈和美北首脑会谈推动韩半岛和平机制取得实质性进展，但现在各方却停止对话、互相观望，历尽千辛万苦取得的进展和成果无法倒退，终点也不能改变。文在寅强调，韩美同盟将因两国积极打造并落实和平变得更加伟大。文在寅还引用了美国前总统肯尼迪的发言“和平是一种每天、每周、每个月都在进行的过程，它意味着观念的逐步改变、旧有障碍的逐渐消除和新结构的逐渐建立”。文在寅表示，韩美两国将保持紧密沟通和协调，争取周边国家和国际社会的支持与协助，与北韩也将坦诚沟通、增进理解，为构建互信关系持续努力。文在寅指出，韩国的成就是与美国共同取得的，两国作为伟大同盟必将取得更多成就。文在寅还提到美国总统特朗普邀请韩国加入七国集团峰会，他表示，韩国将回应相关倡议，积极参与国际合作，共同应对新冠疫情。