三星电子第三季度营业利润突破12万亿韩元 创2年来新高

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韩国国际广播电台报道：三星电子8日发布的第三季度初步业绩报告显示，当季营业利润达12.3万亿韩元，远远超出市场预期的10万亿韩元。这是三星电子2018年第四季度半导体旺季创下10.8万亿韩元营业利润后，单季营业利润首次超过10万亿韩元，创下2年以来的新高。三星电子第三季度销售额为66万亿韩元，超过2017年创下的65.98万亿韩元，刷新历史纪录。三星电子第三季度营业利润率为18.6%，较上半年（11.6%-15.4%）有所改善。分析指出，面对新冠疫情、美中贸易矛盾等不确定性，三星电子仍能取得令人惊喜的业绩，主要归功于移动通信、电视及家电等部门的良好表现。三星并未公布各部门具体业绩，不过证券业界分析指出，第三季度上市的Galaxy NOTE20系列、Galaxy Z Flip2等机型在全球市场表现强劲，移动通信部门的营业利润预计超过4万亿韩元。现代汽车证券预测为4.6万亿韩元，KB证券预测为4.2万亿韩元。另外，三星电子移动通信部门的销售额预计较第二季度增长50%以上，超过30万亿韩元。受报复性消费需求的影响，三星电子电视及家电销售情况也良好，预计家电部门营业利润超过1万亿韩元，打破2016年第一季度创下的最高纪录。另外，半导体部门的营业利润预计与第二季度（5.43万亿韩元）持平。