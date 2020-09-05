韩政府内出现给予防弹少年团兵役优待意见 但争议仍存

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府内部也出现了给予防弹少年团兵役优惠待遇的意见，引发关注。文化体育观光部长官朴良雨7日在国会文化体育观光委员会国政监查中被问及如何看待大众文化艺术从业人员兵役延期和特例问题时表示，有必要考虑作出改变。朴良雨指出，很多意见认为大众文化艺术从业人员也应在服役方面获得特殊待遇。但国防部长官徐旭在当天国会国防委员会国政监查中表示，该问题需要社会在多方面形成共识，根据目前的情况，国防部并未考虑给予兵役特例。不过徐旭也指出，考虑到大众文化艺术从业人员的活动期，对推迟入伍进行探讨是有意义的。分析指出，虽然二人对该问题的态度存在一定差距，但可以解读为政府并不排除至少考虑推迟大众文化艺术从业人员入伍的可能性。随着防弹少年团新歌占据公告牌百强单曲榜榜首，关于大众文化艺术从业人员兵役优待问题的讨论日渐升温。根据韩国现行《兵役法》，奥运会季军及以上获奖者、亚运会冠军获奖者、国际艺术比赛亚军及以上获奖者、国内艺术比赛冠军获奖者可作为艺术体育要员入伍。上述人员完成为期4周的基础军事训练后，便可在服役期间继续在特长领域活动，只需运用自身特长完成544小时的志愿活动即可。由于上述优待仅限于纯艺术等领域，因此有意见认为，同样为国家形象作出贡献的大众艺术被排除在外，有违公平性原则。不过反对为大众文化艺术从业人员提供优待的呼声也不小，有意见指出，大众艺术本身就是营利活动，且难以根据客观标准衡量其提高国家形象的成果。