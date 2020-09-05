超8成韩国人每月使用YouTube应用程序

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韩国国际广播电台报道：韩国移动大数据平台企业igaworks8日发布的一项分析结果显示，83%的韩国国民每月都使用YouTube应用程序，月均使用时间为30小时。截至9月，YouTube应用程序的韩国用户达4319万人，占韩国总人口（5178万人）的约83%。韩国用户月均使用YouTube应用程序的时间为29.5个小时，远远超过Kakao Talk（12个小时）、脸书（11.7个小时）、NAVER（10.2个小时）和Instagram（7.5个小时）。年龄段越低，使用YouTube应用程序的天数越多。韩国用户平均每月有16.9天使用YouTube应用程序，不过按年龄段来看，10-19岁人群达到20天、20-29岁人群为19.1天、30-39岁人群为16.7天、40-49岁人群为16.1天、50-59岁人群为16.3天、60岁以上人群为15.8天。从性别来看，10-19岁男性的使用时间最长，月均使用时间为48.1个小时，10-19岁女性为42.8个小时。其次分别是20-29岁男性（40.5个小时）、20-29岁女性（33.7个小时）、30-39岁男性（30.2个小时）、40-49岁男性（29.6个小时）、60岁以上女性（28.2个小时）、50-59岁女性（27.9个小时）、50-59岁男性（27.5个小时）等。