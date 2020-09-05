12日起韩全国保持社会距离措施下调至第1阶段 首尔允许100人以下集会

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韩国国际广播电台报道：以12日0时为准，韩国新增97例新冠病毒确诊病例。在97例新增病例中，首尔29例、京畿道16例等本地感染病例为68例，境外输入病例为29例。此外，危重或重症患者为87人，死亡人数累计433人。韩国从12日起将全国保持社会距离措施下调至第1阶段，由此，暂时关闭的全国9.5万个社会福利设施也重新开放。但考虑到红叶旺季临近，政府决定限制民众以团体形式前往国立山林公园，并于本月17日至下月15日限制民众使用21个相关公园的停车场，此外还在公园顶峰、展望台、休息处等登山客可能密集停留的地点设置禁止通行警戒线，并将乘坐雪岳山和内藏山等地缆车的人数限制在50%以内，以分散登山旅客。鉴于保持社会距离措施被下调至第1阶段，首尔市决定解除对汝矣岛、纛岛、 盘浦汉江公园密集地的限制通行措施，同时取消10人以上集会禁令，但将继续禁止举行100人以上集会，并对感染风险较高的集会继续采取相当于保持社会距离第2阶段的措施。此外， 政府还解除针对夜店、各种酒吧等跳舞设施的聚集禁令，但决定要求这些设施每小时休息10分钟或者每3小时休息30分钟，以确保防疫。防疫当局表示，目前已平安度过中秋节连休疫情扩散风险期。