BLACKPINK正规一辑登美公告牌200强专辑榜第2 刷新韩女团最佳成绩

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韩国国际广播电台报道： 韩国女团BLACKPINK的正规一辑《THE ALBUM》荣登美国公告牌200强专辑榜第2位，刷新韩国女团在该榜单上的最佳成绩。美国公告牌12日通过新闻预告称，韩国女团BLACKPINK的正规一辑《THE ALBUM》在公告牌200强专辑榜上位列第2。这是韩国女团在该榜单取得的最佳成绩，也是2008年4月美国女团Danity Kane的《Welcome to the Dollhouse》获得该榜单冠军以来，女子组合取得的最好成绩。2018年，BLACKPINK的《SQUARE UP》在公告牌200强专辑榜上位列第40位，去年的《KILL THIS LOVE》位列第24位，持续刷新韩国女团在该榜单上的最佳成绩。此外，《THE ALBUM》发售首周还在英国单曲排行榜（Official Charts）位列第2位。该榜单和美国公告牌一起被视为全球两大流行音乐排行榜。《THE ALBUM》的主打歌《Lovesick Girls》本月2至8日还登顶全球YouTube百强单曲榜（Global YouTube Song Top100），且MV在YouTube创下单周点击量最高纪录。