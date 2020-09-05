韩经济副总理：到2025年将材料、零部件和设备技术提升至发达国家85%的水平

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韩国国际广播电台报道：韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基14日在政府首尔办公大楼召开的第5次提升材料、零部件和设备竞争力委员会会议上表示，将依据今年4月实施的特别法制定以5年为单位的基本计划，争取到2025年将韩国材料、零部件和设备技术提高到发达国家85%的水平。洪楠基表示，为实现材料、零部件和设备强国这一愿景，目前政府已制定了三大核心战略，分别为加强生产能力和供给网络、通过尖端企业整合构建全球尖端产业枢纽地位、启动紧密的政府跨部门和民官合作体系。洪楠基还表示，为支持机械领域核心模块、高附加值光学及粘合新材料、半导体检查设备零部件及材料等5大核心领域的发展，将批准供需方企业展开联合研究、共同投资等合作项目。若相关合作项目获得成功，到2025年有望实现1300亿韩元的民间投资、创造出约1000个就业岗位。洪楠基提出了材料、零部件和设备的产业升级政策方向。他表示，政府将挖掘可开拓新市场的领先产品，针对未来新材料新建跨部门研发接力通道、对10年以上的长期研究和技术积累予以扶持，进一步推动连接技术和市场的研发链条的体系化。另外，洪楠基表示，将向企业提供材料探索和设计、工程研发、测量和分析三大服务，提供从策划阶段到商业化的全程支援，帮助企业将新材料研发时间最高缩短50%。