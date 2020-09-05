9成韩国人认为北韩不会弃核 回落至2017年水平

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韩国国际广播电台报道：首尔大学统一和平研究院14日发布的一项调查结果显示，89.5%的韩国受访者认为北韩不会放弃核武器。该结果较去年的82.2%上升7.3个百分点，较北韩参加平昌冬奥会、南北和美北首脑会谈举行的2018年上升14.4个百分点，回落至南北、美北矛盾升级的2017年水平（89.4%）。对于“北韩是否发生变化”的问题，39.3%的受访者表示“正在变化”，同样回落至2017年（31.9%）的水平，与去年（77.3%）、2年前（70.9%）相比则大幅下滑。对“北韩政权是否愿意统一”的问题，75.4%的受访者认为“不愿意”，与去年（56.9%）差距悬殊。不过认为“北韩拥有核武对韩国构成威胁”的受访者占比76.1%，低于去年的79.2%。认为“北韩有可能向韩国发起武力挑衅”的受访者占比从去年的58%增至今年的61.2%，增幅较小。认为“南北需要统一”的受访者占比逐年下滑，2018年为59.8%、2019年53%、今年仅为52.8%。认为“不需要统一”的占比则逐年上升，同期分别为16.1%、20.5%、24.7%。对南北需要统一的理由，37.9%的受访者认为是“为了消除南北间战争风险”，自调查实施以来首次超过了“因为是同一个民族”（37.3%）。另外，仅37.8%的受访者对政府的对北政策表示满意，这是2017年以来，“不满意”（62.2%）回答占比首次超过“满意”。和平统一研究院教授金炳鲁表示，韩国国民对北韩政权的信任下滑，但对国家安全的认识则保持稳定，这说明在北韩炸毁南北共同联络事务所等南北关系陷入僵局的情况下，2018年南北首脑会谈的效果仍在持续。不过金炳鲁也表示，韩国公务员遭北韩射杀等发生在调查后的事件有可能加深韩国民众对北韩的负面看法，今后不同地区、年龄、政治理念的人群对北韩的认知差距将进一步拉大。此次调查于7月27日至8月17日针对1200名19~65岁成人实施，采用了多阶段抽样法，可信任度为95%、标本误差为±2.8%。