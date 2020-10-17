受疫情影响韩国非正式员工减少5万余人 共计742.6万人

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韩国国际广播电台报道：据统计，受新冠疫情影响，就业市场陷入低迷，今年韩国非正式员工人数比去年减少5万多人。据韩国统计厅26日发布的“2020年8月经济活动人口调查各劳动形态的附加调查结果”显示，以今年8月为基准，韩国非正式员工人数为742.6万人，同比减少5.5万人，占全体工薪阶层的36.3%，较去年减少0.1个百分点。从非正式员工类型来看，临时工人数为460.8万人，同比减少17.7万人，而钟点工同比增加9.7万人，达325.2万人。从年龄来看，30-39岁年龄段的非正式员工人数减幅最大，减少了8.9万人，其后依次为20-29岁(-7.9万人)和40-49岁(-3.8万人)年龄段，而60岁以上的非正式员工则增加了19.5万人。从行业来看，住宿及餐饮业(-7.1万人)、制造业(-6.9万人)、事业设施管理和事业支援及租赁服务业(-4.2万人)、教育服务业(-4.1万人)等行业的非正式员工人数有所减少，而保健业及社会福利服务业(+15万人)、公共行政和国防及社会保障行政业(+4万人)有所增加。从职业来看，专家及相关从业人员(-8.6万人)和事务从业人员(-6.7万人)等呈减少趋势，而单纯的劳务从业人员(+18.3万人)等有所增加。根据经合组织(OECD)的标准，以今年8月为准，韩国非正式员工的比重达26.1%，较去年增加1.7个百分点。以2019年为基准，韩国非正式员工比重为24.4%，高于英国(5.2%)、加拿大(12.8%)和德国(12.0%)。企划财政部对于上述统计结果表示，疫情对就业市场造成了冲击，正式员工和非正式员工的雇佣状况均有所恶化。在非正式员工剧减的情况下，钟点工等有所增加的原因在于财政工作岗位事业的扩大。