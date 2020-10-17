韩企业心理指数大幅反弹 中小制造业反弹幅度创新高

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韩国国际广播电台报道：随着新冠疫情扩散势头趋缓，韩国企业心理指数呈现反弹，特别是中小企业体感景气出现开始进行统计以来最大幅度的反弹。据韩国银行（央行）发布的企业景气实查指数（BSI）调查结果显示，本月整体产业企业景气实查指数为74，较前一个月上升10点。特别是制造业企业景气实查指数为79，上升幅度较大。具体来看，所有规模和类型的企业景气实查指数均有所上升，大企业指数上升6点，中小企业上升18点，出口企业上升8点，内需企业上升14点。特别是中小制造企业指数上升幅度为2003年1月开始进行相关统计以来的最大值。企业景气实查指数反映了企业家对当前经营情况的判断和对未来的展望，指数低于100意味着持消极看法的企业家更多。本月企业景气实查指数虽然未超过100，但是上升幅度为全球金融危机后2009年4月以来的最大值。整体产业企业景气实查指数自今年5月至8月连续4个月上升，上月因新冠疫情再次扩散转为跌势，本月再次反弹。不过韩国银行相关人士表示，目前新冠疫情持续扩散，不确定性仍然较高。另外，综合企业景气实查指数与消费者动向指数的经济心理指数本月为85.9，较上月上升12.7点。