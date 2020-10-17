韩政府将保持社会距离措施细分为5个级别

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韩国国际广播电台报道：韩国政府确定了保持社会距离措施修正方案，决定从7日起适用。根据修正案，原分为3个级别的保持社会距离措施被细分为5个级别，分别是第1阶段、第1.5阶段、第2阶段、第2.5阶段和第3阶段。在首都圈一周内日均新增病例超过100例、其他地区超过30例时，保持社会距离措施级别被上调至第1.5阶段（地区流行开始阶段）。若全国一周内日均新增病例达400至500例，或新增病例迅速增至2倍以上，将上调至第2.5阶段（全国流行阶段）。大众设施被分为9种重点管理设施和14种一般管理设施，夜店等娱乐场所从第2阶段起、其他设施从第2.5阶段起禁止营业。餐厅和咖啡厅可继续营业，但从第2阶段开始，晚9点以后只能提供打包或送餐服务。另外，除殡仪馆外，一般管理设施从第3阶段起禁止营业，但第1阶段开始即须遵守佩戴口罩、管理出入人员名单等核心防疫守则。在第1到第2.5阶段，单位和学校须调整人员密度，从第3阶段起停止外出上班、上学。韩国政府将从本月7日起适用上述措施，违规运营和管理将被处以300万韩元以下罚款，违规使用将处以10万韩元以下罚款。此外，13日起不佩戴口罩者将被罚款。以1日0时为准，韩国新增124例新冠病毒确诊病例，新增病例连续5天为三位数。其中，101例为本地感染病例，80%出现在首尔和京畿道。