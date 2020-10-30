韩9月经常项目收支实现102亿美元顺差 创2年来新高

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韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）5日发布的国际收支初步统计显示，9月经常项目收支实现102.1亿美元（约11.6394万亿韩元）规模的顺差，同比增长31.6%。这不仅是自今年5月以来经常项目收支连续第5个月保持顺差，顺差规模也是2018年9月后时隔24个月首次突破100亿美元。由此，今年1至9月经常项目收支顺差规模增至434亿美元，为今年首次超越去年同期。首先，商品收支顺差达120.2亿美元，同比增加33.2亿美元。具体来看，出口（498.5亿美元）和进口（378.3亿美元）时隔7个月双双实现同比增长，半导体（同比增长12.4%）、轿车（同比增长24.3%）等拉动出口增幅扩大。服务收支虽出现20.4亿美元逆差，但逆差规模较去年同期减少2.2亿美元，其中旅游收支逆差规模（4.3亿美元）大幅收窄3.7亿美元。与收入、分红和利息变化有关的初次收入账户顺差规模为6.1亿美元，受分红收入减少等影响较去年同期减少9.3亿美元。反映资本流向的金融账户净资产9月增长89.1亿美元。直接投资方面，韩国人对海外投资增长42.6亿美元、外国人对韩国投资增长12.5亿美元。证券投资方面，韩国人对海外投资和外国人对韩国投资分别增长30.2亿美元和15.4亿美元。