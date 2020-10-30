韩政府：美大选导致金融外汇市场波动扩大的可能性有限

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​韩国国际广播电台报道：韩国政府5日在首尔产业银行总部召开宏观经济金融会议，就美国大选结果对国内外金融市场和实体经济的影响以及今后的应对方案进行讨论。会议由企划财政部第一次官金容范主持。金容范表示，虽然全球金融市场受美国大选主要摇摆州开票影响，盘中出现波动，但美国、欧洲和亚洲地区的主要国家收盘均出现上涨，较以往美国大选时期表现更为稳定。金容范还指出，大部分市场意见认为，无论哪位候选人当选，均将维持宽松的宏观政策基调，以应对疫情再次扩散导致的经济损失，且预计当选人将为尽快出台经济刺激政策而努力，因此目前需保持沉着冷静。金容范4日曾表示，韩国金融市场持续表现良好。市场已提前消化美国大选带来的绝大部分风险，由于美国将保持宽松的货币和财政政策，韩国金融和外汇市场波动幅度扩大的可能性有限。金容范还对近期经济情况评价称，近期发布的一系列经济指标均表现良好，第三季度国内生产总值（GDP）实现正增长，9月整体产业生产、消费和投资均出现增长，10月消费心理指数和企业景气指数出现11年6个月以来的最大增幅，将提振经济主体对第四季度经济持续保持增长势头的信心。金容范最后表示，韩国政府将尽全力培育尖端制造业，提高现有制造业竞争力，尤其是通过推进“韩国版新政”，加速推动制造业革新。