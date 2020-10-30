青瓦台安保室长：无论美大选结果如何 韩半岛无核化目标不变

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韩国国际广播电台报道：韩国青瓦台国家安保室长徐薰4日表示，无论美国是由民主党执政还是共和党执政，对于韩国政府来说，实现北韩完全无核化的目标始终不变。徐薰当天出席国会运营委员会国政监查，在被问及美国大选结果将对韩国政府对北韩政策造成何种影响时作出了上述表示。他同时表示，韩国的根本目标不变，只是在方法上会有差异。徐薰还强调，无论美国大选结果如何，韩国都将与美国新政府基于韩美同盟展开紧密合作，尽全力实现韩半岛无核化，构建和平机制。南北关系陷入僵局已久，韩半岛走向和平的步伐不能再推迟。当被问及是否根据选举的不同结果准备了应对方案时，徐薰表示，尽最大努力做好了准备。韩国与特朗普政府迄今已进行过不少讨论，具备合作基础。若拜登当选，韩国政府与民主党之间也有着丰富的合作经验。徐薰多次强调，韩美需共同解决的问题是如何尽快实现北韩无核化。无论今后状况如何，韩国都将与美国展开充分交流，向着目标前进。徐薰当天下午在国政监查中途返回青瓦台，为应对美国大选结果做准备。青瓦台5日召开定期国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，会议极有可能检查今后的应对计划。预计文在寅和青瓦台将在美国大选结果确定后发布正式立场。