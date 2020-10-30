文在寅：韩美同盟坚固 期待与拜登共事

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅8日就美国民主党总统候选人乔·拜登和副总统候选人卡玛拉·哈里斯在美国总统选举中获胜表示，非常期待与两位当选人共同发展韩美两国关系的未来，愿与两位同行。当天，文在寅在推特上作出了上述表示。他还说，两国同盟强而有力，两国之间的纽带非常坚固。我期待为发展两国的共同价值而与两位共事。文在寅的上述推文距离拜登发布声明称“事实上获胜”时隔8小时，并用韩文和英文上传。据分析，文在寅当天并未利用正式外交途径而通过推特祝贺拜登获选可能是考虑到特朗普总统不服大选结果。预计文在寅将在特朗普承认败选，大选结果完全敲定后，通过贺电和电话等正式外交渠道与拜登当选人进行首脑外交。另外，韩国青瓦台周末也在总统的主持下召开会议，研讨美国总统选举结果的各种应对方案。青瓦台5日相继召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议和外交安保部门长官会议。在会议结束后，青瓦台方面表示，将确保为促进韩半岛和平进程取得进展所作的努力无任何漏洞。此外，以政策室为主，青瓦台还从多方面检查了美国总统选举结果可能对韩国经济产生的影响。文在寅任期仅剩下1年半，在此情况下现任政府需加速找出各种问题的解决方案。