韩景气复苏水平在主要国家中位居中游 处于“K形复苏”十字路口

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韩国国际广播电台报道：在包括发达国家和新兴国家在内的主要国家中，韩国景气复苏水平位居中游，目前正处于代表景气两极化的“K形复苏”十字路口。不过有评价认为，韩国景气或好于预期。国际金融中心9日表示，在美国智库“布鲁金斯学会”和英国《金融时报》追踪全球经济复苏情况的“全球经济复苏追踪指数”（Tiger指数，Tracking Indexes for the Global Economic Recovery）中，韩国8月的指数为-0.76。全球经济复苏追踪指数利用各种经济及金融指标以及信心指数追踪全球经济走势。从8月的指数来看，韩国在爱尔兰(11.61)、土耳其(11.26)、中国(7.68)、澳大利亚(4.23)、美国(3.17)、荷兰(2.92)、西班牙(0.95)、加拿大(-0.40)等23个比较对象国家中位列第9位。在新冠疫情导致全球经济衰退，不同经济主体出现“K形复苏”的情况下，韩国也正处于“K形复苏”的十字路口。去年12月韩国的指数为1.52，今年1月降至-0.70。在新冠疫情暴发后，6月韩国指数降至-5.93，创下受全球金融危机影响的2009年7月（-6.23）后的最低值。今年7月，韩国指数升至-2.76，8月也继续上升，7月涨幅（+3.17点）为2012年2月（+3.63点）以来的最高值。