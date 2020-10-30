“韩国购物季”对提振韩国内需发挥积极作用

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韩国国际广播电台报道：据统计，本月1日开幕的“2020韩国购物季”(KOREA SALE FESTA)期间，韩国汽车日均销量达7000多辆，信用卡交易额较去年同期增加8%以上。因新冠疫情长期化而萎缩的内需和消费心理以此次购物季为契机出现逐渐复苏的迹象。产业通商资源部和韩国购物季促进委员会10日发布了以参与企业、政府及地方自治团体的资料为中心的中期结算结果，本月1日至7日的信用卡交易额达17万亿韩元，同比增加8.4%。汽车、轮胎、服装等主要消费品的销售额也大幅增长。以汽车为例，本月1日至6日的日均销量为7111辆，同比增加23.3%。现代汽车、起亚汽车等品牌正以畅销车型为主进行最高10%的优惠活动。另外，3家主要大型超市的线下销售额(11月1日至8日)为5194亿韩元，同比增加9.3%。新冠疫情发生后呈持续减少趋势的百货商店线下销售额也时隔10个月呈回升态势，3家主要企业的线下销售额达4138亿韩元，同比增加11%。网上销售的增长势头则更加明显，8家主要企业的销售额同比激增26.6%，达1.72万亿韩元。产业通商资源部表示，本次购物季取得了超出预想的成果，不仅对恢复消费心理起到了积极作用，还对增加实际消费和提振内需作出了贡献。剩下的时间里，政府将彻底开展防疫工作，促使防疫和经济协调发展。由1784家企业参与的史上最大规模的“2020韩国购物季”将持续到本月15日。