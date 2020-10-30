在韩滞留外国人逐渐由首尔分散至全韩各地居住

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韩国国际广播电台报道：有调查显示，曾经集中居住在首尔部分地区的外国人逐渐分散至包括京畿道在内的全韩各地居住。全南大学地区地理信息研究中心11日发布包括上述内容的研究报告。据该研究中心基于行政安全部外国居民现状资料进行的分析结果显示，在全体外国人中，居住在首尔的外国人占比从2010年的30.8%减少至2018年的22.7%，减幅在全国最大。相反，居住在京畿道的外国人占比从30.3%上升到33.8%，忠清南道的占比从4.1%上升到5.8%，光州的占比从1.38%上升到1.81%，江原道的占比从1.45%上升到1.46%。在韩滞留外国人总数从2010年的92万0887人增加到2018年的165万1561人，增幅达79.3%。从地区来看，京畿道（27万8997人→55万8197人）和江原道（1.33万人→34682人）外国人数量翻番，釜山（32809人→55506人）和大邱（20273人→35280人）分别增加69.2%和74.0%，而光州（12673人→38698人）则增至3倍以上。首尔外国人数量也从28万3298人增至37万4425人，增幅达近10万人。研究组表示，外国人的主要居住地从原来的首尔永登浦区分散至京畿道多个地区，原因可能在于京畿道各地打造产业园区，且有不少农村和渔村招聘外国劳工。