文在寅12日出席韩国-东盟视频峰会 开始4天东盟首脑外交

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅本月12日至15日出席5次以视频形式举行的东盟系列峰会。12日，文在寅出席第21次韩国-东盟峰会，发布“新南方政策+”。该政策是韩国政府一直以来推进的“新南方政策”的升级版，文在寅将说明韩国为推动韩半岛和平进程、东北亚地区内防疫和卫生合作等作出的努力，并呼吁东盟方面予以支持。“新南方政策+”以人、繁荣、和平为三大核心，包括在“后新冠时代”广泛开展公共医疗合作、分享韩国教育模式、扶持人力资源开发、构建互惠和可持续性的贸易及投资基础等7大战略方向。13日，文在寅将出席韩国-湄公河国家峰会，探讨与湄公河流域国家展开合作的方案。14日，文在寅将出席第23次东盟与韩中日领导人会议，就今年4月以视频形式举行的东盟与韩中日领导人特别会议提出的合作项目成果进行评价，并表明韩国政府愿为推动防疫合作和提振经济作出贡献，克服新冠疫情危机。当晚，文在寅将出席东亚峰会（EAS）。东亚峰会由东盟10国和韩国、中国、日本、澳大利亚、印度、新西兰、美国、俄罗斯共18个国家参与。文在寅将呼吁各成员国对韩半岛和平进程予以持续的关注和支持。文在寅15日还将出席《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署仪式，并强调自由贸易秩序的重要性。会议将有东盟10国、韩国、中国、日本、澳大利亚、新西兰共15个国家的领导人出席。