韩综合股价指数突破2540点 创2年9个月来新高

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韩国国际广播电台报道：得益于外国投资者大量购入韩国股票，16日韩国综合股价指数（KOSPI）突破2540点，上涨近2%。当天，韩国综合股价指数以2543.03点收盘，较前一交易日上涨49.16点，涨幅达1.97%，收盘价创2018年2月1日（2568.54点）以来的最高值。这也是2018年5月2日（2505.61点）以来，韩国综合股价指数首次突破2500点。当天，韩国综合股价指数以2507.46点开盘，较前一日上涨13.59点，涨幅达0.54%，随后涨幅继续扩大。外国投资者当天在韩国有价证券市场净买入4643亿韩元股票，带动韩国综合股价指数上涨。到16日为止，外国投资者已连续8天净买入韩国股票。而个人和机构投资者分别净卖出1610亿韩元和2760亿韩元股票。在韩国单日新冠确诊病例连续3天超过200例的情况下，受人们对疫苗期待感上升和韩元走强等因素影响，外国投资者持续购买韩国股票。当天，科斯达克指数（KOSDAQ）以847.33点收盘，较前一交易日上涨8.19点，涨幅达0.98%。 科斯达克指数当天以843.49点开盘，较前一日上涨4.35点，涨幅达0.52%，随后涨幅也继续扩大。首尔外汇市场1美元兑韩元的汇率为1比1109.3韩元，较前一交易日下跌6.3韩元。