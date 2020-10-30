韩政府将首都圈保持社会距离措施上调至第1.5阶段 江原道暂予保留

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：鉴于韩国首都圈新冠确诊病例剧增，韩国政府决定将首都圈地区保持社会距离措施从第1阶段上调至第1.5阶段。韩国国务总理丁世均17日在政府首尔办公楼主持的中央灾难安全对策本部会议中作出了上述表示。他说，最近1周首都圈日均新增病例超过100例，新冠疫情防疫工作面临危机。政府还就上调江原道保持社会距离措施有关方案进行了研讨，但由于需与地方自治团体进一步进行协调而暂予保留，此次并未宣布上调防疫级别。实施保持社会距离第1.5阶段措施意味着地区性流行开始。根据规定，首都圈1周内日均新增本地感染病例在100例以下、江原道在10例以下时维持保持社会距离第1阶段措施，超过这一标准则上调至第1.5阶段。韩国近日持续出现与研究生院和家庭聚会等日常生活场所和活动有关的集体感染，单日新冠确诊病例已连续3天超过200例。以16日0时为准，韩国新增223例新冠病毒确诊病例，其中本地感染病例为193例，境外输入病例为30例。从病例分布地区来看，首尔79例、京畿道39例、江原道20例、庆北13例，全国大部分地区出现确诊病例。首都圈美术研究生院和社团13日出现首例确诊病例后，新增13例病例，累计达14例。忠北阴城郡祷告院截至目前累计出现10例病例，庆北青松郡家庭聚会共出现19例病例，全南顺天一家餐厅迄今累计确诊6例病例。韩国各地持续出现零星集体感染，本地感染病例最近1周日均新增122.4例，较前一周增加33.7例。