“东海-日本海”将以固有编号标注

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韩国国际广播电台报道：在国际水道测量组织（IHO）的标准海图集上，“东海-日本海”的名称将以固有编号进行标注。据韩国政府掌握的数据显示，目前世界各国地图中60%的地图根据国际水道测量组织的标准海图集《海洋及界线》(S-23)将韩国郁陵岛、独岛和日本之间的“东海”标注为“日本海”。从日本殖民统治韩国时期的1929年开始至今，《海洋及界线》(S-23)一直将东海单独标注为“日本海”。而在16日召开的国际水道测量组织视频大会上决定引进《海洋及界线》（S-23）的修订版《S-130》，会上还表示对现存《海洋及界线》（S-23）不做处理，但不再继续出版该版指南。《海洋及界线》（S-23）由国际水道测量组织于1929年发行，被视为全世界大海名称的标准资料，也被日本政府视为标注“日本海”名称的最大根据。鉴于固有编号标注方式更加符合变化中的数字环境，此次修订的《S-130》的核心内容为以固有编号取代现有海域名称进行标注。随着“日本海”这一名称被正式取消，日本主张将"东海”标注为“日本海”的依据也随之消失。韩国政府1997年开始一直提出同时标注“东海”和“日本海”，随着国际水道测量组织提出以固有编号取代地名，各方才找到了折中方案。国际水道测量组织大会的上述结果将以书面形式传阅给各成员国，然后于下月初发布最终结果。