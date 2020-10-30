美中央情报局带走金正男儿子金韩松

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韩国国际广播电台报道：近日有消息称，前北韩国防委员长金正日的长子金正男2017年2月在马来西亚遇害后，美国中央情报局（CIA）带走了其子金韩松。美籍韩裔作家金淑姬（Suki Kim）在美国周刊《纽约客》发表文章称，美国中央情报局带走了金正男的儿子金韩松。金淑姬称，从救助金韩松的反北团体“自由朝鲜”有关人士处得到了上述情报，并介绍了具体情况。据金淑姬介绍，金正男在马来西亚吉隆坡机场遇害后的第二天2017年2月14日，“自由朝鲜”代表阿德里安·洪昌(Adrian Hong Chang)接到金韩松的电话，金韩松在通话中请求协助其外逃。15日上午，“自由朝鲜”方面紧急派出的工作人员和金韩松、金韩松的妹妹、金正男的夫人在台湾台北机场碰面。洪昌对金韩松一家人说，有一个国家决定接受他们，并让他们先前往荷兰阿姆斯特丹。但金韩松一家在出境时遇到了阻挠，正在此时，2名美国中央情报局要员突然出现，并要求与金韩松对话。随后，金韩松与其中1名队员前往荷兰，而“自由朝鲜”工作人员并未随同前往。此后，金韩松在阿姆斯特丹向洪昌透露了流亡之意，洪昌随后派当地律师前往金韩松在荷兰的居住地，但自此金韩松再未现身。金淑姬表示，据多位知情人士表示，美国中央情报局称带走了金韩松一家人。