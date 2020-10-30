韩新冠新增病例再次突破300例

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韩国国际广播电台报道：以24日0时为准，韩国新增349例新冠病毒确诊病例。其中，本地感染病例为320例，境外输入病例为29例。新增本地感染病例大都集中在首都圈，其中首尔133例、京畿道81例、仁川17例。此外，江原道和全罗北道均出现两位数的新增病例。韩国防疫部门表示，地区社会感染危险比以往任何时候都要高，为防止新冠疫情大规模扩散，呼吁人们尽量避免接触与见面。24日开始，首都圈保持社会距离措施升级为第2阶段，公众在利用公共设施时必须彻底遵守防疫规定，而取消或推迟聚会聚餐就是给对方的最大照顾。确诊病例最多的首尔市方面表示，目前是最关键的时期，市政府日前推出了强化防疫的对策方案，其中包括减少公共交通运行次数。从24日开始，晚10点以后市内公交车运行量减少20%，公交车排车间隔时间较平时延长5到10分钟。首尔市地铁也将从本周五起晚10点后减少20%的运行次数。如果新冠确诊病例增速得不到控制，为避免人们年底聚会和不必要的深夜移动次数，公共交通末班车时间也将从0点提前至晚11点。另外，集会人数限制已从100人减至10人，并禁止难以佩戴口罩的健身房等室内体育设施浴室、公共浴池汗蒸幕营业，以及大力劝阻信徒以非面对面方式参与宗教活动和将补习班内公共空间人数限制在一半以内。首尔市政府还向遭受新冠疫情痛苦的个体户表示感谢，称将研讨提供更多资金援助的方案。