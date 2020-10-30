美国当选总统拜登提名布林肯为国务卿

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韩国国际广播电台报道：美国当选总统拜登当地时间23日提名前副国务卿布林肯为国务卿，并开始进行政权接管工作。在拜登提名布林肯为国务卿后，韩国外交部发言人崔泳杉在24日召开的例行新闻发布会上表示，韩国政府将与布林肯一道为发展韩美关系而共同努力，并称布林肯具有丰富的外交经验与专业知识，在韩美关系和韩半岛问题领域造诣颇深。据外电报道，美国当选总统拜登当天宣布了“拜登新政府”的外交和安全团队成员提名名单，国务卿提名人布林肯曾在拜登任职副总统时期担任安全助理，两者已有近20年的交情。布林肯在两个月前表示，如果朝着伊朗核协议的方向，就能有机会解决北韩核问题。布林肯对特朗普式的北韩核问题首脑外交持否定看法，认为让北韩自己回到对话桌前需要一定的时间，布林肯并不认为北韩会当场弃核。此外，拜登提名今年43岁的前国安委员会成员杰克·沙利文出任国家安全事务助理。在奥巴马任内代表美国在《巴黎气候协定》上签字的前国务卿克里则将担任拜登的气候特使。前美国中央情报局副局长艾薇儿·海恩斯将出任美国国家情报总监，她将成为首位担任这一职务的女性。而具有35年资历的非洲裔女外交官、前助理国务卿格林菲尔德则将担任美国常驻联合国代表。