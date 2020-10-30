文在寅接见王毅 称将同中国一道为实现北韩完全无核化作不懈努力

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统26日下午在青瓦台接见到访的中国外交部长王毅。文在寅就中国对韩半岛和平进程所发挥的建设性作用以及为此所提供的合作表示感谢，称韩国政府将同包括中国在内的国际社会一道，为在韩半岛结束战争并实现完全的无核化作不懈努力。文在寅对王毅访韩表示欢迎称，在面临新冠疫情危机的艰难情况下，两国依然保持高级别交流，我对此感到很高兴，这显示出牢固的韩中友好合作关系。文在寅还请王毅向中国国家主席习近平转达温暖的问候。文在寅称，其间韩中两国为抗击新冠疫情保持了密切合作。在此过程中，两国最先实行“快速通道”制度，就扩大人员交流达成了协议，这成为国际合作的模范案例。文在寅表示，希望两国继续加强经济合作以及人员、文化交流合作，进一步发展两国战略合作伙伴关系。王毅向文在寅总统转达了习近平主席和中国国务院总理李克强的问候，并称文在寅总统就任后，在两国首脑的关注下，两国克服各种困难，继续发展双边关系。王毅称，新冠疫情暴发以来，两国作为友好邻居互相支持并加强友好合作关系，两国守护两国国民的健康与安全，并为实现两国经济生产正常化共同作出努力。王毅称，习近平主席十分重视与文在寅总统的友谊和相互信任，并特意委托他向文在寅转达口信。