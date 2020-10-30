韩明年国防预算达52.8万亿韩元 较今年增5.4%

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韩国国际广播电台报道：韩国国会召开全体会议，审议通过了规模达52.8401万亿韩元的明年度国防预算案，较今年增加5.4%，较政府原案（52.9174万亿韩元）减少774亿韩元。在提升军队卫星通信体系和侦察能力等14个防卫能力改善和进一步购买口罩等项目上，最终预算案的金额较政府原案增加2097亿韩元。而暴露出缺陷的海军舰艇项目和设施工程费等则被削减2871亿韩元。具体来看，为应对战时作战指挥权移交、提高单独侦察能力，白头体系能力提升项目新增617亿韩元预算，军队卫星通信体系-Ⅱ项目也新增469亿韩元。轻型航母大型运输舰-Ⅱ项目新增1亿韩元研究劳务费等，共增加1799亿韩元预算。另外，士兵口罩发放从每周2枚增至3枚，为此新增161亿韩元预算。军服材料国产化项目新增72亿韩元预算，以提振国内纤维产业。金雕-B Batch-Ⅱ舰艇项目因发动机存在缺陷被推迟，预算被削减1096亿韩元。旨在建设军事力量的防卫能力改善费用被削减774亿韩元，为16.9964万亿韩元，较今年小幅增加1.9%。舰空导弹项目的引进时间因美方原因被推迟，预算削减515亿韩元。国防部表示，预算案反映了主导应对全方面安全威胁和传染病、恐怖袭击等新型威胁的需求。