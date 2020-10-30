韩首都圈继续出现新冠集体感染 韩全国上调防疫级别

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韩国国际广播电台报道：以7日0时为准，韩国新增615例新冠病毒确诊病例，其中本地感染病例为580例。从本地感染病例的分布地区来看，首尔231例、京畿道154例、蔚山38例、仁川37例。另外， 危重患者新增1人，累计126人，死亡者新增4人，累计549人。以首都圈为中心，餐厅、医院、桑拿房等各种设施均持续出现集体感染病例。首尔钟路区一大型餐厅Pagoda Town关联病例新增17例，累计93例。首尔铜雀区一桑拿房关联病例新增7例。此外，首尔东大门医院关联病例新增9例，中浪区一医院关联病例新增5例。韩国政府警告称，虽然周末检测数量有所减少，但单日新增病例仍连续两天突破600例，这是前所未有的规模，目前无法预估第3次大流行将发展到何等地步，一至两周后单日新增病例可能突破1000例。另外，韩国首都圈保持社会距离措施从8日起被上调至第2.5阶段，为期3周，政府要求上门推销等直销宣传馆、练歌房、室内体育设施和补习班等也暂停营业。此外，非首都圈地区保持社会距离措施一律被上调至第2阶段。政府表示，若首都圈上调防疫级别后仍不能有效控制疫情，医疗体系将面临崩溃，届时只能将全国保持社会距离措施上调至第3阶段，并再次呼吁民众今年年底取消不必要的外出和聚会。