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韩新增686例新冠病例 政府竭尽全力遏止首都圈疫情扩散

Write: 2020-12-09 13:39:31Update: 2020-12-09 15:16:30

韩新增686例新冠病例 政府竭尽全力遏止首都圈疫情扩散

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例再次超过600例。

疾病管理厅中央防疫对策本部表示，以9日0时为准，韩国新增686例新冠确诊病例，其中本地感染病例为662例，境外输入病例为24例，累计确诊39432例，其中境外输入病例累计4789例。

这是3月2日受大邱新天地教会集体感染影响，以大邱和庆北地区为中心暴发第1轮疫情后，韩国单日新增病例首次达到接近700例的686例。从本地感染病例的分布地区来看，首尔264例、京畿道214例、仁川46例，首都圈病例约占整体新增病例的79%。

另外，由于大众设施持续出现集体感染，首尔地区单日新增病例已连续1周超过200例。首尔钟路区大型餐厅Pagoda Town新增21例确诊病例，累计确诊164例。首尔龙山区一餐厅也新增5例确诊病例，累计24例。此外，首尔中区市场和江西区舞蹈教室分别新增7例关联病例，首尔中浪区和东大门区医院分别新增3例病例。

政府认为，首都圈新冠疫情形势异常严峻，遏止新冠疫情第3轮大流行的关键在于扭转首都圈疫情扩散趋势，因此决定除调整防疫级别外，今后还将通过预先检测、流行病学调查和确保更多病床等竭尽全力采取防疫措施，防控疫情扩散。
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