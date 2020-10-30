韩国会定期会议最后一天表决通过“特别雇佣3法”等争议较小法案

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韩国国际广播电台报道：9日是韩国定期国会会议的最后一天，朝野表决通过了国际劳工组织协约批准相关法案和《5.18特别法》等分歧不大的法案。国会当天召开全体会议，表决通过包括《雇佣保险法》修正案在内的“特别雇佣3法”。根据《雇佣保险法》修正案，从明年7月起，14个领域的特殊雇佣劳动者也将加入雇佣保险，包括快递员、高尔夫球场球童、辅导材料授课教师等。这意味着特殊雇佣劳动者将可领取求职津贴、生育前后津贴等，针对这部分劳动者的工伤保险适用例外申请标准也将收紧。在国际劳工组织协约批准方面，允许被解雇劳动者加入工会的《工会法》和《公务员工会法》、《教职员工工会法》修正案获表决通过。修正案删除了禁止劳动者占领主要生产设施等条款和禁止劳动者进入非本人工作场所的附带性条款。会议还通过了针对“世越号”事故等社会性惨案的《真相查明特别法》修正案，特别调查委员会的活动期限将延长1年6个月。《5.18特别法》修正案也获得通过，若散布有关5.18光州民主化运动的虚假信息，最高将被判处5年有期徒刑。与民生经济有关的法案也获得通过。《存款人保护法》修正案规定，若存款人因失误向其他账户汇款，将可通过存款保险公社得到退还。《地方税法》修正案规定，从明年起，公示价格低于6亿韩元的住房的财产税率将连续3年下调0.05%。此外，国会还表决通过了“赵斗顺防止法”等与安全有关的法案。“赵斗顺防止法”增加了佩戴电子脚环的儿童性犯罪者的出行限制时段，以防止他们前往学校附近。《商法》修正案等“公正经济3法”也获得通过。此前，执政党共同民主党曾多次强调“公正经济3法”需在定期国会会议期间获通过。在权力机构改革相关法案中，《警察法》修正案获得通过。根据该修正案，国家警察将与地方自治警察分离，并设立国家调查本部。而放宽预备候选人竞选活动限制、废除比例代表推荐程序法定制度的《公职选举法》修正案也一并获得通过。