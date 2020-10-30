韩去年投入89万亿韩元研发费 排名经合组织第5

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韩国国际广播电台报道：韩国科学技术信息通信部9日表示，已向第25次国家科学技术审议会运营委员会提交2019年研究开发活动调查结果。根据该调查，去年韩国政府和企业等投入的研发总费用超过89万亿韩元，在经合组织成员国中排名第5。研发活动调查从1963年起开始实施，旨在分析韩国公共研究机构、大学、企业的研发费用和研发人力状况，以经合组织指导方针为基准。去年的调查对象为韩国国内的67095家机构。调查显示，去年韩国投入的总研发费用为89.0471万亿韩元（折合764亿美元），同比增加33184亿韩元，增幅为3.9%，在经合组织成员国中排名第5。研发费占GDP比重为4.64%，同比上升0.12个百分点，排名全球第2，仅次于以色列（2018年为4.94%）。科学技术信息通信部表示，去年民间出资的研发费用为68.5216万亿韩元，同比增长4.3%，成为拉动总研发费用上升的最大动力。政府和公共出资费用为19.0995万亿韩元，同比增长4%。在使用方面，企业使用的研发费最多，达到71.5067万亿韩元。其次是公共研究机构（10.1688万亿韩元）、大学（73716亿韩元）。按照研发阶段来看，投入到开发研究阶段的费用为55.9446万亿韩元，应用研究阶段为20.0401万亿韩元，基础研究阶段为13.0623万亿韩元。另外，去年韩国的研究员人数为53万8136人，同比增长4.7%。其中，全职研究员达到43万0690人，同比增长5.5%，排名全球第5。这相当于去年每1000名经济活动人口中，就有15.4名研究员。去年，研究员人均研发费用为2.0675亿韩元（折合17.7396万美元），同比减少1.5%，这在主要国家中处于较低水平，仅高于中国（15.9386万美元）和英国（16.1743万美元）。去年，女性研究员为11万3187人，同比增长8.1%。科学技术信息通信部将于明年1月发行相关报告，并在国家科学技术知识信息服务（NTIS）、国家统计门户网站（KOSIS)进行公开。相关报告还将提交给经合组织。