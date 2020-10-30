韩未来3周将在首都圈设立150处临时新冠检测点

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韩国国际广播电台报道：韩国疾病管理厅厅长郑银敬9日在青瓦台国家危机管理中心召开的新冠疫情首都圈防疫情况紧急检查会议上报告了“扩大首都圈病毒检测及加强流行病学调查推进计划”。根据该计划，今后3周内，政府将在大学路和首尔站等年轻人群密集的首都圈150余个地点设置临时检测点，集中实施新冠病毒检测。郑银敬表示，无论症状如何、是否与流行病学调查有关，民众只需提供手机号码，便可接受匿名检测，防止因担忧个人信息泄露等而回避检测的情况发生。接受检测者还可自由选择检测方式，目前的检测方式有鼻咽拭子PCR检测（基因放大）、唾液样本PCR检测和快速抗原检测。参加会议的京畿道知事李在明表示，由于感染途径不明的确诊患者广泛存在，京畿道计划采取在特定地区开展集中性全面检测的方式。仁川市长朴南春提议简化紧急全面检测事前协商程序，以便展开迅速检测。首尔市长代理徐正协提议政府加强支援，进一步设立生活治疗中心。国防部长官徐旭表示，根据文在寅总统有关加强首都圈流行病学调查力量的指示，将投入陆军特种部队干部等人员支援流行病学调查。文在寅总统也在会议中表示，希望各地方自治团体积极使用快速抗原检测等方法展开先发制人式的全面检测，以更迅速地应对疫情。