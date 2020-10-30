韩国国会通过《高级公职者犯罪调查处法》修正案

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韩国国际广播电台报道：关于高级公职者犯罪调查处成立及运营的法律修正案获得韩国国会全体会议通过。韩国国会10日下午召开全体会议，议决《高级公职者犯罪调查处法》修正案。当天，在参加会议的287人当中，187人赞成、99人反对，1人弃权，由此《高级公职者犯罪调查处法》修正案获得国会通过。《高级公职者犯罪调查处法》修正案原于9日被列入国会全体会议议程，但由于国民力量党进行无限制演讲（filibuster），国会当天未能对该修正案进行表决。随着定期国会会期于10日0时结束，无限制演讲也自动结束，根据《国会法》，《高级公职者犯罪调查处法》修正案成为从10日起开始的临时国会会议的第一个案件。随着该修正案获得通过， 高级公职者犯罪调查处处长候选人推荐委员会表决法定人数从原来的“7名委员中有6人以上赞成”改为“三分之二以上赞成”，由此，即便在野党方面的2名推荐委员会委员行使拒绝权，只要其他5名委员表示赞成，即可推荐高级公职者犯罪调查处处长。推荐委员会将在国会交涉团体的推荐下组成，若不能在10天内推荐，国会议长将委托韩国法学教授会会长和法学专门大学院协议会理事长担任推荐委员会委员。文在寅总统对《高级公职者犯罪调查处法》修正案获得国会通过一事表示，此举将为快速成立高级公职者犯罪调查处铺路。成立高级公职者犯罪调查处的宗旨在于对包括总统和特殊关系者在内的权力型腐败进行公正调查，并通过调查和监查及权力机构之间的牵制和平衡走向不存在腐败的社会。这是我多年来的夙愿，也是对国民的承诺。