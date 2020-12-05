去年韩国企业净利润率为4.17% 净利润减少37%

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韩国国际广播电台报道：据韩国统计厅15日发布的“2019年企业活动调查结果(暂定值)”统计资料显示，以每1000韩元销售额计算，韩国企业缴纳法人税前的净利润为41.7韩元，较2018年的65.8韩元减少36.8%。除金融保险业外，去年被列为调查对象的韩国企业的销售总额为2440万亿韩元，较2018年减少14万亿韩元(-0.6%)。企业平均销售额为1893亿韩元，同比减少26亿韩元(-1.3%)。企业缴纳法人税前的净利润为102万亿韩元，同比减少60万亿韩元(-37.1%)。本次共有13255家韩国企业被确定为调查对象，同比增加111家(+0.8%)。企业从业人员数为466.4万人，同比增加74人。在调查对象企业中，共有5695家企业拥有子公司，其中拥有国外子公司的企业有3247家，同比增加36家。国外子公司的主要所在地为中国(28.2%)、美国(12.9%)、越南(11.7%)等。另外，调查对象企业中，1711家(12.9%)企业开发并利用第4次工业革命相关技术，同比增加211家(+14.1%)，企业主要开发并利用的第4次工业革命技术为云技术(22.4%)、大数据(18.6%)、物联网(15.0%)和人工智能(12.0%)。本次调查是今年7月以拥有50名以上正式员工、注册资金在3亿韩元以上的韩国企业法人为对象进行的，确定数值将于本月末公布。