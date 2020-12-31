国学振兴院倡导国民简化春节茶礼活动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据调查，在传统市场购买春节举行茶礼用品的费用比在大型超市便宜20%。小工商户市场振兴公团2日发布了上月18至22日期间对37个传统市场及其临近37个大型超市27种祭祀用品价格的调查结果，显示以4人为基准举行春节茶礼活动时所需费用传统市场平均为25.1844万韩元，大型超市为32.0265万韩元，传统市场较大型超市便宜21.4%。在各项茶礼用品中，传统市场的蔬菜价格比大型超市便宜50.6%，水产品便宜26.7%，肉类便宜25.6%，水果便宜5.4%，豆腐和鸡蛋等价格便宜3.4%。与去年相比，今年在传统市场购买茶礼用品的费用上涨10.4%，大型超市上涨6.4%。小工商户市场振兴公团分析认为，今年肉类价格因供不应求而上涨，且高致病性禽流感(AI)蔓延导致鸡蛋价格大幅上涨，这些是造成今年茶礼用品费用增加的主要原因。另外，韩国国学振兴院2日表示，在新冠疫情时代，人们应果断地改善茶礼方式，恢复茶礼的本来面貌。被视为祭礼文化指南的《朱子家礼》说道，为了告诉祖先新年伊始到来，家人准备简单的食品，向祖先行礼。因此，春节和中秋节举行的仪式不称为祭祀，而是“茶礼”。《朱子家礼》在描述茶礼时称，茶礼桌上放上一杯酒、一杯茶水、一盘水果即可，且人们在行礼时不朗读祭文。