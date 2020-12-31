韩中外长通话 中方重申习近平访韩意志

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官郑义溶就任后16日首次与中国外交部长王毅通电话，双方就中国国家主席习近平访韩等事宜进行了讨论。韩国外交部表示，郑义溶和王毅在此次通话中，就韩中关系、韩半岛问题及地区局势等双方共同关心的问题进行了讨论。王毅在通话中对郑义溶就任外交部长官表示祝贺，并希望双方建立良好的工作关系和友谊，推动两国关系进一步发展。两位外长一致认为，两国首脑及高级官员间的交流对进一步深化和发展韩中战略合作伙伴关系产生重要作用，商定积极推进两国首脑及高级官员间的交流。王毅重申中国国家主席习近平访韩意志，双方商定继续保持沟通，在新冠疫情趋稳后尽早促成习近平访韩。王毅还邀请郑义溶对中国进行访问，郑义溶对此表示感谢，并提议双方继续商讨具体的访问日程等事宜。两位外长还就去年底成立的“东北亚防疫卫生合作体”的具体发展方向交换了意见，双方商定继续保持沟通与合作，促进该合作体持续发展。两国外长还就包括韩半岛问题在内的地区局势问题交换了意见，双方商定继续加强合作，稳定管控韩半岛局势，并推动韩半岛完全无核化与永久和平机制取得实质性进展。另外，中国外交部表示，中韩外长在“中韩文化交流年”开启之年和明年将迎来中韩建交30周年之际，就加强合作的方案进行了讨论。但中方并未特别提及习近平主席访韩有关事宜。