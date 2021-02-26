韩下任总统有力候选人支持率尹锡悦领先 达32.4%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据8日发布的民调结果显示，前检察总长尹锡悦在辞职后支持率大幅上升。韩国社会舆论研究所（KSOI）受TBS委托于本月5日针对全国1023名18周岁以上人士进行的 下任总统最佳人选相关调查结果显示，尹锡悦支持率最高，达32.4%，然后依次为京畿道知事李在明24.1%、共同民主党代表李洛渊14.9%、无党籍国会议员洪准杓7.6%、国务总理丁世均2.6%、前法务部长官秋美爱2.5%。相较6周前的1月22日，尹锡悦支持率大幅上升17.8个百分点，李在明支持率上升0.7个百分点，李洛渊则下降1.9个百分点。国民力量党支持者(67.7%)和保守派(50.9%)对尹锡悦的支持率较高。从年龄来看，60岁及以上(45.4%)和50岁年龄段人群(35.3%)对其支持率较高。从地区来看，首尔(39.8%)、大田·世宗·忠清道地区(37.5%)以及大邱·庆北地区（35.3%）对尹锡悦的支持率较高。共同民主党支持者（48.3%）和进步派（41.9%）以及40岁年龄段（38.2%）和光州·全罗道地区（35.2%）对李在明的支持率较高。韩国社会舆论研究所有关人士表示，尹锡悦辞去检察总长职务后被视为“预备政治家”，因而备受在野圈支持者期待。本次调查可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会官网进行查阅。