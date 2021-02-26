韩政府拟12日发布新一轮防疫级别 初步判断8例死亡者死因与接种疫苗无关

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韩国国际广播电台报道：以8日0时为准，韩国新增346例新冠病毒确诊病例。在346例新增病例中，本地感染病例为335例，境外输入病例为11例。在本地感染病例中，首尔、京畿道和仁川新增病例占比70%。中央防疫对策本部预计将于本周五（12日）发布从15日开始适用的保持社会距离措施。目前，韩国首都圈和非首都圈分别适用第2阶段和第1.5阶段保持社会距离措施，现行措施期限截至本月14日。防疫当局尚未决定从何时起采用上周发布的保持社会距离措施改善方案，但表示可根据疫情情况，在现行体制内调整防疫措施。另外，7日当天有2047人接种新冠疫苗，接种者累计达31.6865万人。行政安全部长官全海澈8日在中央灾难安全对策本部会议上表示，计划在今年上半年为1000万人接种疫苗。全海澈还强调，虽然已开始接种新冠疫苗，但尚未到可以摘下口罩的时候，呼吁民众不要掉以轻心。截至目前，韩国共接到3900多起疫苗不良反应报告，其中3800多起为头疼、发烧或恶心等轻症反应。疾病管理厅预防接种受害调查组8日下午在忠北五松疾病管理厅表示，对8起接种新冠疫苗后死亡的案例进行分析后，初步判断死因与接种疫苗无关。调查组根据其间收集和分析的资料判断，上述8名死亡者死亡当时并未出现疑似疫苗不良反应的症状，他们很可能是因基础疾病恶化而死亡。鉴于此，调查组初步判断接种疫苗后出现的不良反应和死亡间不存在因果关系。另外，韩国从9日起实施《传染病预防法》修订案。修订案规定，若妨碍流行病学调查，最高将被判3年有期徒刑或处3000万韩元罚金。若插队接种疫苗，最高将处200万韩元罚金。