韩新增382例新冠病例 现阶段保持社会距离措施延长2周

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韩国国际广播电台报道：以15日0时为准，韩国新增382例新冠病毒确诊病例。其中，本地感染病例为370例，境外输入病例为12例。 新增病例减少受周末检测数量减少影响，并非因疫情得到控制。在首都圈继续出现职场零星集体感染病例的情况下，非首都圈也出现私人聚会和桑拿房集体感染病例，感染规模或进一步扩大。以15日0时为准，78%的新增病例出现在首都圈，首都圈新增病例情况仍符合第2.5阶段保持社会距离措施标准。此外，基本再生数也超过1，疫情继续扩散的风险进一步加大。随着疫情再次扩散，韩国政府决定于15至28日的2周期间继续将首都圈和非首都圈保持社会距离措施分别维持在第2和第1.5阶段， 但禁止5人及以上私人聚会措施有所放宽，结婚前两家见面时允许最多8人参加聚会。此外，在携不满6岁婴幼儿聚会时，最多允许8人参与，但除婴幼儿外的聚会人数仍限于最多4人。直系亲属聚会人数上限也增至8人。另外，首都圈洗浴中心晚10时以后不得运营，但在保持1米以上距离的前提下可使用桑拿房等设施。其间被限制营业的周岁宴餐厅也可重启运营。14日， 韩国有1074人接种新冠疫苗，累计已有58.8万余人进行了第1次接种。中央灾难安全对策本部15日召开会议，讨论今年第二季度新冠疫苗接种计划。政府表示，计划在今年上半年内为1200万人进行第1次接种，并呼吁民众积极进行预防接种，以尽快实现群体免疫，恢复日常生活。