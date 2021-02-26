韩下任总统有力候选人支持率尹锡悦领先 达37%

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韩国国际广播电台报道：据15日发布的民调结果显示， 在下任总统有力候选人支持率调查中，前检察总长尹锡悦支持率高于京畿道知事李在明和共同民主党常任选举对策委员长李洛渊，支持率差距超过10个百分点。韩国社会舆论研究所（KSOI）受TBS委托于本月12至13日针对全国1010名18周岁以上人士进行的下任总统最佳人选相关调查结果显示，尹锡悦支持率最高，达37.2%，然后依次为京畿道知事李在明24.2%、共同民主党代表李洛渊13.3%。 相较一周前，尹锡悦支持率上升4.8个百分点，李在明支持率上升0.1个百分点，李洛渊则下降1.6个百分点。尹锡悦和李在明支持率差距从之前的8.3个百分点扩大到13个百分点。从地区来看，大邱及庆北(52.6%)、大田·世宗·忠清道 (46.7%)、首尔(46.1%)对尹锡悦的支持率较高。另外，国民力量党支持者(71.2%)、国民之党支持者(61.8%)和保守倾向人士(54.2%)对尹锡悦的支持率较高。而共同民主党支持者(48.6%)和进步倾向人士(43.4%)对李在明的支持率较高，光州及全罗道地区(38.5%)对李洛渊的支持率较高。据分析， 近期轰动韩国社会的韩国土地住宅公社（LH）事态是尹锡悦支持率大幅上升的主要原因。本次调查可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会官网进行查阅。