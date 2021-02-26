文在寅总统夫妇23日接种阿斯利康新冠疫苗

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统和夫人金正淑女士将于23日接种阿斯利康新冠疫苗。青瓦台发言人康珉硕在15日召开的新闻发布会上表示，文在寅总统和夫人金正淑女士将于6月前往英国参加七国集团峰会，属于因必要目的出国对象，根据疾病管理厅的预防接种程序，文在寅总统夫妇将于23日公开接种阿斯利康新冠疫苗。据青瓦台介绍，文在寅总统夫妇接种疫苗的23日是为65周岁及以上人群开始接种阿斯利康新冠疫苗的日子。康珉硕强调，文在寅总统率先接种阿斯利康新冠疫苗也意在平息部分人士围绕疫苗安全性和效果引发的争议。韩国政府此前决定将阿斯利康新冠疫苗接种对象扩大到65周岁及以上人群。文在寅总统今年68周岁，金正淑女士今年66周岁。此前，文在寅本月4日间接表示将欣然接种阿斯利康新冠疫苗。此外，随同文在寅出席七国集团峰会的部分必要人员也将一同接种疫苗。七国集团峰会将于6月11至13日在英国举行。英国首相鲍里斯·约翰逊1月22日向文在寅发来亲笔信，邀请文在寅出席七国集团峰会。文在寅向鲍里斯·约翰逊回信称将出席会议。七国集团成员国美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本首脑以及韩国、澳大利亚、印度和欧盟首脑均将出席此次峰会。